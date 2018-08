Uniceftornooi levert 17.000 euro op 29 augustus 2018

De veertigste editie van het Uniceftornooi van SV Aartselaar was opnieuw een groot succes. Het tennistornooi heeft liefst 17.708 euro opgeleverd voor het goede doel. Het bedrag zal gebruikt worden voor een Unicefproject in Bangladesh. Unicef wil daar bijdragen aan de opvoeding, het onderwijs en de leefomstandigheden van duizenden kinderen. Op veertig jaar tijd heeft het Uniceftornooi in totaal maar liefst 855.000 euro ten voordele van Unicef opgebracht. "We willen iedereen bedanken die dit al die jaren mogelijk heeft gemaakt", klinkt het bij de tennisclub.





(BCOR)