Twee all-weatherterreinen voor Tennisclub 11 augustus 2018

02u31 0 Aartselaar Tennisclub SV Aartselaar heeft twee nieuwe all-weatherterreinen in gebruik genomen. Dat zijn tennisterreinen die veel sneller en beter bespeelbaar zijn na regenweer.

"Tot voor kort bestonden de Aartselaarse tennisterreinen uitsluitend uit acht gravelterreinen", zegt schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA). "Het nadeel van gravel is dat het heel lang duurt voor zo'n veld terug bespeelbaar is na een regenbui. Zeker voor de organisatie van tennistornooien is dat allesbehalve praktisch. We hebben daarom nu twee gravelterreinen omgevormd tot all-weatherterreinen. Het uitzicht is quasi hetzelfde als gravel, maar de terreinen zijn veel sneller terug bespeelbaar."





De aanleg kadert in de aanpak en renovatie van het sportcentrum. "Deze twee terreinen waren opgenomen in de meerjarenplanning die we in 2013 hebben opgesteld. We hebben al heel wat van ons gemeentelijk patrimonium gerenoveerd en verfraaid, en daar valt ook ons sportcentrum onder. Met investeringen als deze willen we onze sportclubs laten groeien en bloeien en de Aartselarenaar aanzetten tot sport en beweging", besluit burgemeester Sophie De Wit (N-VA). (BCOR)