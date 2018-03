Topslager opent nieuw vleesatelier LUC DE LAET LEGT MET 'BUTCHER'S CRAFT' FOCUS OP AMBACHT BEN CONAERTS

29 maart 2018

02u38 1 Aartselaar Vleesgroothandel De Laet en Van Haver heeft een nieuwe fabriek geopend op het industriepark van Aartselaar: Butcher's Craft. Daar wordt vlees behandeld en verwerkt voor binnen- en buitenland.

Met de gloednieuwe fabriek - eigenlijk meer een vleesatelier - breekt er een nieuw hoofdstuk aan voor De Laet en Van Haver. Tot voor kort gebeurde de verwerking en bereiding van het vlees zowel in een gehuurd pand in Wommelgem als in de originele beenhouwerij in Hove. 'Butcher's Craft' brengt nu alles bij elkaar in een eigen pand van zo'n 3.500m² groot, vlakbij de A12 in Aartselaar. Onder meer het uitbenen van de karkassen en het zouten en roken van het vlees vinden voortaan hier plaats.





Het atelier betreden kan enkel als de normen rond hygiëne worden nageleefd. Vuile vingers zijn hier ten strengste verboden. "We hebben zopas nog een aantal varkentjes binnengekregen uit Zeeuws-Vlaanderen", toont De Laet. "Daar gaan we onder meer hesp, buikspek, koteletten en paté van maken. Alles wat we kunnen gebruiken, gebruiken we ook."





In een gekoelde ruimte wat verderop hangen er tientallen karkassen te drogen. "Daar maken we ons befaamde 'dry aged rundsvlees' van. Door het trage droogproces op een specifieke temperatuur wordt het vlees boterzacht en krijgt het een heel intense smaak."





Eens het werk hier erop zit, gaat het vlees de baan op. Het grootste deel van de klanten situeert zich in de horecasector. "We beleveren meer dan 150 restaurants in binnen- en buitenland", aldus De Laet. "De Nederlandse kok Roger Van Damme is een van onze bekendste klanten. Maar ook Albert Adria, broer en rechterhand van Ferran Adria, die vroeger met El Bulli het beste restaurant ter wereld had, vertrouwt op onze kwaliteit. En op Tomorrowland waren we de voorbije jaren aanwezig in het Belgian Steakhouse."





Het geheim achter dat succes zit volgens de slager al voor een groot deel in de naam: 'Butcher's Craft'. "Het ziet er hier misschien industrieel uit, maar ik beschouw het slagersberoep nog altijd als een 'craft', als een ambacht. De kwaliteit van het product staat centraal. Nergens worden er hier processen versneld of wordt er water aan het vlees toegevoegd. Alle boerderijen waarmee we samenwerken, hebben we zelf bezocht en alle dieren worden verdoofd voor ze geslacht worden."





Showroom

Het is dan ook geen toeval dat 'Butcher's Craft' tegen de zomer nog wordt uitgebreid met een showroom voor demonstraties en workshops. "Iedereen mag zien hoe belangrijk kwaliteit voor ons is. Toen de recente vleescrisis uitbrak, maakte ik me wel zorgen. Ik vreesde dat we de crisis zouden voelen aan onze cijfers. Maar het tegendeel is waar gebleken: onze cijfers zijn zelfs beter. Men heeft momenteel meer vertrouwen in een beenhouwer dan in een retailer." Info: www.thebutchersstore.com