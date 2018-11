Toneelgezelschap ATG brengt Hitchcock op de planken Ben Conaerts

15 november 2018

Het Aartselaars Toneelgezelschap (ATG) pakt binnenkort weer uit met een nieuw toneelstuk. ‘Vintage Hitchcock’ is een toneelstuk van Joe Landry gebaseerd op het spionageverhaal ‘The 39 steps’ van Alfred Hitchcock uit de jaren ‘30. In dit luisterspel, gebracht als toneel, passeren een dertigtal personages en een 100 geluidjes de revue waardoor de ‘look and feel’ van de jaren ‘30 op het podium wordt gezet.

Het ATG brengt de productie in samenwerking met Teater Frappant. In een bewerking door en in een regie van Peter Van Goethem spelen Bart Rawoe, Inès Maes, Timmy Sterckx, Janke D’Hondt, Koen Van Gorp, Leo Van Deyck, Linda Vernie , Luna Aelbrecht, Yolande Williame en Gilberte Smet samen met muzikant Michel Clarijs.

De opvoeringen vinden plaats op 23, 24 en 25 november om 20.15 uur in CC ’t Aambeeld. Er is ook een matinee op 25 november om 14.30 uur. Tickets kosten 9,5 euro en zijn te reserveren via tel. 03 877 28 75.