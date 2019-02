Theater deToekomst verdeelt publiek in twee kampen tijdens ‘Romeo & Julia’ Ben Conaerts

08 februari 2019

Theater deToekomst speelt op woensdag 13 februari ‘Romeo & Julia’ in CC ’t Aambeeld. Het wordt een voorstelling met respect voor het origineel, maar in een geprezen eigen vertaling in bewerking.

Opvallend is dat het publiek letterlijk in twee kampen wordt verdeeld. De familie Capulets zit in de zaal. De Montagues zitten op de scène en kijken in de zaal. Daartussen wordt er gespeeld. Alle rol- en kostuumwissels gebeuren onder de ogen van de toeschouwers.

De voorstelling vindt plaats om 20.15 uur. Tickets kosten 17 euro en zijn te bestellen via de website www.cultureelcentrumaartselaar.be.