The Scabs geven optreden in CC 't Aambeeld

13 maart 2019

The Scabs geven op vrijdag 15 maart een optreden in CC ’t Aambeeld. De Belgische rockband staat veertig jaar op de planken en viert dat met een jubileumconcert. Ze brengen al hun succesnummers: van debuuthit ‘So Called Friends’ over ‘Stay’ en ‘Hard Times’ tot ‘Robbin’ the Liquor Store’, ‘She’s Jivin’ en ‘Turn it Up’. Naast al die bekende hits staat het publiek ook enkele verrassingen wachten.

Het concert vangt aan om 20.15 uur. Tickets kosten 28 euro en zijn te bestellen via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.