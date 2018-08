Tennisclub houdt 40ste Unicef-tornooi 07 augustus 2018

Tennisclub SV Aartselaar is van start gegaan met zijn jaarlijkse Unicef-tornooi. Het evenement is intussen aan zijn veertigste editie toe. De opbrengst is telkens bestemd voor een project van Unicef. "We hebben deze editie gekozen voor een project in Bangladesh", zegt voorzitter Daan Mariën. "Met onze tennisclub willen we bijdragen aan het verbeteren van de opvoeding, het onderwijs en de leefomstandigheden van deze duizenden kinderen." Tijdens het tornooi, dat nog plaatsvindt tot en met zondag 12 augustus, kan je iedere dag in de feesttent van de tennisclub smullen van een uitgebreid menu. Ook daarvan gaat de opbrengst richting Unicef. Meer info is te vinden op de website www.svat.be. (BCOR)