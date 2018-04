Sumoworstelen in opblaasbaar pak 19 april 2018

02u38 1

Het warme lenteweertje hield de Aartselaarse kinderen niet tegen om een opblaasbaar sumoworstelpak aan te trekken en met elkaar de strijd aan te gaan. Het sumoworstelen was gisteren een van dé topattracties op de Aartselaarse 'Buitenspeeldag'. De gemeente nam pas voor het eerst deel aan het initiatief, maar dat was meteen een succes. Zowel aan het sportcentrum als in het park Solhof kwamen heel wat kinderen en jongeren ravotten. Ze konden zich uitleven op springkastelen, een tornooi reuzedarts spelen of deelnemen aan een workshop circustechnieken.





(BCOR)