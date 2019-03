Stijn (44) heeft maar één hand maar overleefde toch al 32 kandidaten om ‘Homo Universalis’ te worden Ben Conaerts

27 maart 2019

13u40 0 Aartselaar Al enkele weken kunnen de kijkers van het één-programma ‘Iedereen Beroemd’ meeleven met de zoektocht naar de nieuwe ‘Homo Universalis’. Stijn Chaves Daguilar (44) uit Aartselaar is een van de 68 kandidaten die op dit moment nog in de running zijn voor de titel. En wat zijn prestatie nog straffer maakt: hij is de enige met een fysieke beperking.

Stijn Chaves Daguilar gaat al sinds zijn twaalfde door het leven met slechts één hand. Zijn rechteronderarm moest worden geamputeerd na een ongeval bij de beenhouwer. Maar zijn beperking belet hem niet om deel te nemen aan de strijd om de titel van ‘Homo Universalis’, die sinds enkele weken wordt betwist in het één-programma ‘Iedereen Beroemd’. De zoektocht ging van start met 100 kandidaten die in 100 originele proefjes hun veelzijdigheid moeten bewijzen. Momenteel schieten er nog 68 kandidaten over, maar Stijn is nog altijd in de running.

“Ik heb vorig jaar de eerste zoektocht naar de ‘Homo Universalis’ gevolgd op tv en ik had eigenlijk toen al interesse om deel te nemen. Maar ik heb nog even afgewacht om te kijken wat voor soort proeven de deelnemers allemaal moesten doen en of er iets zou tussen zitten waar je effectief twee handen voor nodig hebt. Maar uiteindelijk bleken alle proeven goed te doen, dus besloot ik voor de tweede reeks mijn kans te wagen. De opnames vinden trouwens plaats in de oude elektriciteitscentrale in Schelle, dus voor mij is het een halve thuismatch.” (lacht)

Een IKEA-stoeltje in elkaar puzzelen, een windmolentje vouwen in papier, touwtje trekken – om de titel van de ‘Homo Universalis’ te behalen, moet je van alle markten thuis zijn. Ook handigheid dus. “Dat is op zich geen probleem voor mij”, zegt Stijn. “Zo’n IKEA-stoeltje in elkaar steken, dat lijkt misschien nadelig voor mij, maar ik ben best handig. Ik denk dat ik vooral moeilijkheden zal hebben als er een proef is waarbij handigheid aan snelheid wordt gekoppeld. Maar elke proef is opnieuw een verrassing en getuigt van een enorme creativiteit. Dat vind ik er ook zo leuk aan.”

Met pijl en boog schieten

Stijn, die werkzaam is als afkoppelingsdeskundige bij Aquafin, denkt zelf dan weer uit te blinken in proeven waar een vaste hand voor nodig is. “Met een pijl en boog schieten, met een katapult schieten: dat soort dingen kan ik perfect met mijn prothese. Dat soort proeven is op mijn lijf geschreven. Verder ben ik ook sportief – ik speel voetbal – en blijf ik altijd wel redelijk kalm. Vooral dat laatste is al een enorm voordeel gebleken. Zelfs als ik bij de traagste ben, probeer ik mijn kalmte te bewaren en logisch na te denken. Die kalmte kan me redden.”

De Aartselarenaar hoopt dat die troeven hem kunnen helpen om de titel van ‘Homo Universalis’ te behalen. Bovenop die titel komt ook nog een reischeque van 18.000 euro, om een jaar lang gratis te reizen. Een prijs die Stijn wel doet dromen. “Hoe verder je geraakt, hoe hoger je de lat legt”, zegt hij. “Maar geluk speelt bij de ‘Homo Universalis’ natuurlijk ook een grote rol, net als in het leven. Op dit moment zou ik al tevreden zijn met een plaats binnen de eerste vijftig.”

‘Iedereen Beroemd’ is elke weekdag om 19.40 uur op één te zien.