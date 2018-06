Sportchalet wordt officieel geopend 09 juni 2018

02u55 0

De nieuwe sportaccommodatie is al een tweetal maand in gebruik, maar zondag krijgt ze ook haar officiële opening. Van 14 tot 16 uur lang krijgt iedereen de kans om de sportchalet te bezichtigen. Onder meer Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft zijn aanwezigheid bevestigd. De chalet huisvest de lokale tennis-, voetbal-, petanque- en atletiekclub en Brasserie & Grill 't Sportzicht. Ter gelegenheid van de opening houden de sportclubs enkele demonstratiewedstrijden en wordt er randanimatie voor de kinderen voorzien. Door de wielerwedstrijd van 't Heiken Vooruit is er beperkte parkeergelegenheid. Wie met de auto komt, kan de parking van het sportcentrum vanaf 14 uur enkel bereiken via de Baron van Ertbornstraat. Bij het verlaten van het sportcentrum kunnen bezoekers enkel via de Oever wegrijden. (BCOR)