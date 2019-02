Sophie De Wit (N-VA) krijgt vierde plaats op Antwerpse Kamerlijst Ben Conaerts

01 februari 2019

15u16 0 Aartselaar Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) staat op de vierde plaats op de Antwerpse Kamerlijst van N-VA. Als De Wit verkozen raakt, wil ze haar werk rond justitie in de kamer verderzetten.

De Wit staat op de Antwerpse Kamerlijst van N-VA achter voormalig vicepremier Jan Jambon, Valerie Van Peel en Bert Wollants. “Ik ben ontzettend dankbaar met deze plaats”, zegt de burgemeester. “Bij de verkiezingen van 2014 stond ik nog op de vijfde plaats, nu mag ik dus een bankje vooruit. Ik beschouw het als een appreciatie voor mijn werk rond justitie in de Kamer en voor het schitterend resultaat dat we met ons team in Aartselaar hebben neergezet bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

Ze hoopt dat ze van de kiezer haar werk in de Kamer mag verderzetten. “Ik blijf de combinatie tussen burgemeester en Kamerlid zeer interessant vinden. De bezorgdheden van de dorpsstraat kan je een stem geven in de Wetstraat, terwijl je in de Wetstraat concrete zaken kan aankaarten voor je gemeente en je regio, de Antwerpse Zuidrand. Zeker voor dossiers als de A12/N177 en de doortrekking van de N171 kan dat een echte meerwaarde zijn voor onze inwoners.”