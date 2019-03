Snelheid op A12 tussen Boom en Wilrijk verlaagd naar 70 km/u Ben Conaerts

21 maart 2019

17u58 3 Aartselaar Op de A12 en de N177 tussen Boom en Wilrijk wordt een snelheidsverlaging doorgevoerd. Op de A12 wordt de snelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur, op de N177 naar 50 kilometer per uur. De lagere snelheid moet volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zorgen voor een veiligere en efficiëntere doorstroming.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal vanaf volgende maandag een snelheidsverlaging invoeren op de A12 en de Boomsesteenweg (N177) tussen de sleuf van Boom en het viaduct van Wilrijk. Op de A12, waar je momenteel nog 90 kilometer per uur mag rijden, wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur. Op de N177, waar je nu 70 kilometer per uur mag rijden, wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur. De maatregel komt er bovenop de nieuwe conflictvrije verkeerslichtenregeling die op vijf zwarte kruispunten in gebruik wordt genomen en moet de doorstroming op de A12 en de N177 veiliger en efficiënter maken.

Groene golf

“De snelheidsverlaging staat los van de hinder van afgelopen maandag en was eerder al gepland als flankerende maatregel”, benadrukt AWV-woordvoerder Jef Schoenmakers. “De vijf zwarte kruispunten kunnen, eens ze allemaal zijn aangesloten op dezelfde verkeerslichtencomputer, maximaal op elkaar worden afgestemd. Samen met de snelheidsverlaging op de A12 en de N177 laat dat een veiligere en efficiëntere doorstroming toe. Op basis van de nieuwe maximale snelheid is er een groene golf uitgewerkt: ‘s ochtends zou er een groene golf moeten ontstaan richting Antwerpen, ‘s avonds richting Brussel.”

Maar voor het zo ver is, moet dit weekend nog op drie kruispunten de nieuwe lichtenregeling in gebruik worden genomen. Het gaat om de kruispunten Vluchtenburgstraat/Leugstraat en Helststraat/Guido Gezellestraat in Aartselaar en het kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan in Wilrijk. De ingrepen zullen evenwel niet zonder de nodige hinder zijn. De verkeerslichten worden tijdelijk uitgeschakeld en het verkeer op de A12 zal in beide richtingen over één rijstrook passeren. Vanuit de zijstraten is er geen kruisend verkeer mogelijk en kan je enkel rechtsaf draaien. Voetgangers en fietsers kunnen het kruispunt niet oversteken en moeten via een nabijgelegen oversteek de A12/N177 kruisen. De Boomsesteenweg blijft wel steeds volledig open in beide richtingen.

“Bijsturen waar nodig”

Na het activeren van de nieuwe lichtenregeling op de eerste twee kruispunten vorig weekend, ontstonden op de eerste dag van de werkweek lange files. Het doorgaand verkeer op de A12 kreeg toen langer groen licht, maar voor het verkeer van en naar de zijstraten bleef de hinder zwaar. Bij het AWV is men er echter van overtuigd dat zich dat deze keer niet zal herhalen. “We verwachten geen zware hinder”, aldus Schoenmakers. “De aanpassingen die we afgelopen maandag hebben doorgevoerd om de doorstroming te verbeteren, worden ook op deze drie kruispunten overgenomen. Voor het verkeer vanuit de zijstraten van de Boomsesteenweg zullen de wachttijden per lichtencyclus wel iets langer zijn. Maar we houden de situatie sowieso in de gaten en sturen bij waar nodig.”