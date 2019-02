Slecht nieuws voor Schrijverswijk: werken verlengd tot 8 februari door vrieskou Ben Conaerts

De werken van Engie Fabricon in de Karel Van de Woestijnelaan, de Ernest Claeslaan en aan het kruispunt van de Stijn Streuvelslaan en de Hendrik Consciencelaan hebben vertraging opgelopen door de weersomstandigheden. Daardoor zullen ze een week langer in beslag nemen dan gepland. Het einde is nu gepland op vrijdag 8 februari.

De Ernest Claeslaan is tijdens de werken tijdelijk enkelrichting, met een plaatselijke omleiding via de Karel Van de Woestijnelaan. Op vrijdag wordt er wegens de wekelijkse markt niet gewerkt in de Stijn Streuvelslaan. Er geldt dan een plaatselijk verkeersverbod en er wordt gewerkt met alternerend verkeer.