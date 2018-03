SKM biedt dames 16% korting aan voor Vrouwendag 02 maart 2018

Modezaak SKM pakt op de Internationale Vrouwendag van donderdag 8 maart uit met een speciale actie. De zaak biedt die dag alle vrouwen een korting aan van zestien procent, als protest tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen. "Zestien procent is namelijk de gemiddelde Europese loonkloof tussen mannen en vrouwen", zegt bestuurder Dominique Somers. "En omdat dit jaar het thema van de Vrouwendag '#wijzijngelijkwaardig' is, wil ons team dat ondersteunen met deze actie. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten, maar voor één keer krijgen vrouwen voorrang en worden ze bij SKM extra verwend. Want wij verdienen dat." Meer info is te vinden op de website www.skm.be. (BCOR)