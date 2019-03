Sint-Leonardusstraat onderbroken tot juni Ben Conaerts

21 maart 2019

13u49 0

De gemeentelijke wegendienst is deze week van start gegaan met de heraanleg van de voetpaden in de Sint-Leonardusstraat. De werken zullen nog zeker tot juni in beslag nemen. In die periode is er tijdens de werkuren enkel plaatselijk verkeer toegestaan voor de bewoners in de straat. Er is een omleiding via de Palmboomstraat en de Jan Davidlaan.