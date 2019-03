Scooters op takelwagen vatten opeens vuur Sander Bral

16u06 0 Aartselaar De post Boom van brandweerzone Rivierenland haastte zich donderdagmiddag naar de parking van het filiaal van Carglass aan de A12 in Aartselaar. Daar waren enkele scooters op een takelwagen in brand gevlogen. Drie scooters raakten beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Aan de Boomsesteenweg in Aartselaar merkte een chauffeur van een takelwagen op dat zijn lading scooters brand vatte. Hij parkeerde zich op de parking van Carglass om de vlammen zelf te doven. Ook het personeel van Carglass deed een bluspoging in afwachting van de brandweer, die de situatie snel onder controle had na arriveren.

Eén scooter brandde volledig uit, twee andere raakten beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.