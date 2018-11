Schrijver Gert Erauw te gast in bib Ben Conaerts

19 november 2018

Op donderdag 22 november is de Antwerpse schrijver Gert Erauw te gast in de gemeentelijke bibliotheek. Hij gaat er in gesprek met Bart De bruyn over zijn leven en werk.

Erauw is van opleiding jurist. Na zijn debuutroman ‘Het Plan’ volgden in 2011 ‘Uit Balans’ en in 2014 ‘Koorddansen in het zand’. Met die laatste haalde hij de shortlist van de Hercule Poirotprijs.

De gespreksavond vindt plaats van 20.15 tot 22 uur. De toegang bedraagt 7 euro.