Schepen: "Fietsbrug aan Koekoek is geen voorbeeld" 05 april 2018

Oppositiepartij CD&V is bezorgd dat men bij de geplande aanpak van de A12 met fietsbruggen in plaats van fietstunnels zal werken. Volgens schepen Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) is de beslissing nog lang niet gevallen. "Maar de huidige fietsbrug aan de wijken Koekoek en Lindenbos zal sowieso niet als voorbeeld gelden", zegt de schepen.





Eind december raakte bekend dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) drie zwarte kruispunten op de A12 wil ondertunnelen. Hoewel de werken pas ten vroegste zullen worden uitgevoerd in 2021, wordt nu al nagedacht over hoe de kruispunten oversteekbaar zullen worden gehouden voor fietsers. Ofwel zal gebruik worden gemaakt van fietstunnels, ofwel van fietsbruggen. Oppositiepartij CD&V is alvast geen voorstander van een fietsbrug zoals die te vinden is ter hoogte van de Pierstraat/Lindenbos. "Daar is het niet mogelijk met een bakfiets of fietskar de A12 over te steken", luidt het. (BCOR)