Schalke 04 traint Vlaams talent SV AARTSELAAR VOOR HET EERST GASTHEER VOOR DUITSE VOETBALCLUB BEN CONAERTS

04 april 2018

02u46 0 Aartselaar Trainen bij Schalke 04: welke jonge voetballer zou er niet voor tekenen? Dankzij de voetbalschool van de Duitse topclub, die deze week is neergestreken op de terreinen van SV Aartselaar, wordt die droom voor 65 voetbaltalenten een beetje werkelijkheid.

Zo'n 65 jonge voetballers tussen 6 en 16 jaar worden deze week klaargestoomd om de nieuwe Mesut Özil of Manuel Neuer te worden. Onder het toeziend oog van een vijftal Nederlandse trainers die hun opleiding hebben genoten bij de Duitse topclub Schalke 04 leren ze dribbelen, jongleren, passen, op doel trappen, en veel meer. Aan het eind van het trainingskamp krijgt iedere deelnemer een diploma mee.





"We beginnen de dag met een aantal technische oefeningen", zegt trainer Jordan Poeste. "Daarna leren we in een wedstrijdje hoe de spelers druk moeten zetten en hoe ze hun positiespel kunnen perfectioneren. Ik heb al negen van deze voetbalkampen achter de rug, maar het valt me op dat de jongens hier al een hoog niveau halen. Ze zijn fanatieker en meer gemotiveerd dan hun leeftijdsgenoten in Nederland."





'Opendraaien'

De 12-jarige Cedric Cannaerts, actief bij de U13 van SV Aartselaar, steelt met zijn ogen en luistert aandachtig naar de tips die hem worden aangereikt. "Ik heb al heel wat bijgeleerd", glimlacht hij. "Ik weet nu hoe je moet 'opendraaien', hoe je sneller moet spelen en hoe je sterker moet zijn in de duels. Over het algemeen wordt er hier veel intensiever getraind dan bij SV Aartselaar."





Ook Daan Verhulst (12) is blij dat hij kan bijleren op het voetbalkamp. "Ik heb al kampen gedaan van Real Madrid en SK Lierse, maar de oefeningen die we hier doen, zijn toch nog anders. Eén van de tips die ik heb gekregen, is om niet meteen diep te lopen, maar te wachten tot de bal komt. Ik droom er echt van om profvoetballer te worden. Het liefst bij Ajax Amsterdam, mijn favoriete club. Al zou Schalke 04 ook wel mooi zijn natuurlijk."





SV Aartselaar-voorzitter Steve Moreaux is er trots op dat zijn club gastheer mag spelen voor Schalke 04. "Dit zet ons als derdeprovincialer stevig op de kaart", beseft hij. "De mensen van Schalke waren op zoek naar buitenlandse gastclubs en zijn op die manier bij ons terechtgekomen. Ze zijn onze accommodatie komen bekijken en daaruit is gebleken dat we aan hun voorwaarden kunnen voldoen." De belangstelling voor het voetbalkamp was heel groot, vervolgt Moreau. "Het merendeel van de deelnemers is afkomstig van onze eigen club, al hebben we zelfs inschrijvingen uit het Brusselse ontvangen. Het toont aan dat er voor een initiatief als dit een groot draagvlak bestaat."