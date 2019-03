Saflet speelt ‘De Bremer Stadsmuzikanten’ Ben Conaerts

07 maart 2019

Saflet, de jeugdafdeling van het Aartselaars Toneelgezelschap (ATG), maakt zich op voor een nieuwe toneelvoorstelling. De jonge acteurs spelen op zaterdag 9, zondag 10 en woensdag 13 maart het verhaal van ‘De Bremer Stadsmuzikanten’.

Een ezel, een hond, een kat en een haan die elk een reden hebben om een nieuwe toekomst te vinden, besluiten naar Bremen te trekken om daar stadsmuzikant te worden. Maar hun reis verloopt niet zonder hindernissen en ze kruisen het pad van enkele rovers.

‘De Bremer Stadsmuzikanten’ is jeugdtoneel gebracht door acteurs van twaalf tot zestien jaar. De voorstellingen vinden telkens plaats om 15 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 8 euro en zijn te bestellen via de website www.cultureelcentrumaartselaar.be.