Ruim 17.000 euro voor sportclubs 30 juni 2018

De gemeenteraad heeft de jaarlijkse toekenning voor de lokale sportvereniging goedgekeurd. In totaal wordt er 17.216,59 euro uitgekeerd, verspreid over 26 sportclubs. Vijf sportclubs kregen elk 200 euro die specifiek bedoeld is voor hun G-werking. Alleen oppositiepartij NAP maakte een kritische bemerking. "Er wordt ongeveer 1.500 euro minder uitgegeven dan voorzien is", zegt Kris Wils (NAP).





"Dat is jammer, want onze verenigingen kunnen alle centjes gebruiken." (BCOR)