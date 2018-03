Ruim 1.600 bezwaarschriften tegen nieuwe omgevingsvergunning 13 maart 2018

02u26 0 Aartselaar Maar liefst 1.602 bezwaarschriften werden de voorbije twee maanden in Aartselaar ingediend tegen de nieuwe omgevingsvergunning van ISVAG.

Een delegatie van de Aartselaarse milieuraad ging de bezwaren gisteren symbolisch overhandigen aan het college van burgemeester en schepenen. Het college zal op zijn beurt alles tijdig indienen bij de stad Antwerpen, die het openbaar onderzoek heeft georganiseerd. "We hadden gemikt op 1.000 bezwaarschriften, maar dat aantal is dus duidelijk overtroffen", zegt Ronny Verelst, voorzitter van de milieuraad. "We beseffen al te goed dat we een strijd aan het voeren zijn van David tegen Goliath, maar dit is een signaal waar men niet zomaar aan voorbij kan en waar men rekening mee zal moeten houden."





De milieuraad en de gemeentelijke dienst Omgeving hadden een advocatenkantoor onder de arm genomen om een uitgebreid en gefundeerd bezwaarschrift samen te stellen en ter beschikking te stellen van alle burgers. In het bezwaarschrift, 28 bladzijden lang, wordt onder meer betoogd dat de oven strijdig is met de afvalreductiedoelstellingen en dat in het dossier onvoldoende alternatieven werden onderzocht. Bovendien is er volgens de milieuraad onduidelijkheid over de effecten die de oven zal hebben op de biodiversiteit en de luchtkwaliteit. (BCOR