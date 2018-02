Rotsblokken tegen bermparkeren in Dijkstraat verwijderd 09 februari 2018

02u41 2 Aartselaar De rotsblokken in de Dijkstraat, die moeten verhinderen dat chauffeurs op de berm parkeren, werden door de gemeente verwijderd. Het gebruik van de blokken blijkt namelijk in strijd met de richtlijnen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Bij de heraanleg van de Dijkstraat, die vorig jaar werd voltooid, werden er rotsblokken in de berm geplaatst. De blokken waren een extra beveiliging en verhinderden dat chauffeurs op de berm zouden parkeren. Maar de voorbije gemeenteraad merkte oppositiepartij NAP op dat de blokken waren verwijderd.





Uitwijkmanoeuvre

"Wij hebben ze op advies van onze verkeerscel laten weghalen", reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). "De rotsblokken voldoen niet aan het vademecum voor vergevingsgezinde wegen, dat door het AWV werd opgesteld en van toepassing is voor gemeentelijke wegbeheerders. Dat vademecum stelt dat de zaken rond de weg van die aard moeten zijn dat bij een uitwijkmanoeuvre de schade niet te hoog oploopt. Dat kan bijvoorbeeld door haagjes of buigzame paaltjes, maar niet door rotsblokken. Onze verkeerscel heeft ons dan ook geadviseerd om de blokken te vervangen door een haag. Het is tenslotte wel degelijk belangrijk dat er iets voor handen is om te vermijden dat men in de berm rijdt. Bovendien versmallen elementen in de berm het wegdek visueel, waardoor chauffeurs hun snelheid minderen. De rotsblokken zullen elders in de gemeente worden gerecupereerd, waar ze volgens de vademecums wél toegelaten zijn." (BCOR)