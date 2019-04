Repair Café in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

04 april 2019

15u26 0

De gemeente organiseert op zaterdag 6 april opnieuw een Repair Café in CC ’t Aambeeld. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Bezoekers nemen kapotte spullen mee en gaan samen met deskundige vrijwilligers aan de slag. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om tal van herstellingen uit te voeren: kleine elektro, meubels, kledij, enzovoort. Voor deze editie werd zelfs een muziekinstrumentenhersteller gestrikt. Het Repair Café vindt plaats tussen 14 en 17 uur en is gratis toegankelijk.