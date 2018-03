Q7 van zakenman in brand gestoken 28 maart 2018

02u49 0 Aartselaar Gisterochtend ontstond er brand aan een geparkeerde wagen in de Zwaluwenlaan. De brandweer kon niet voorkomen dat de Audi Q7 volledig uitbrandde. Verder was er geen schade. Er waren geen gewonden.

Volgens de woordvoerder van de politiezone Hekla was het snel duidelijk dat het hier vermoedelijk om brandstichting ging. De laboranten van de technisch-wetenschappelijke politie kwamen ter plaatse. Het wrak is ook in beslag genomen.





Er werd een onderzoek gestart naar mogelijke daders. Alles wijst erop dat die niet in het drugsmilieu moeten worden gezocht. De jongste maanden zijn in het Antwerpse wel vaker auto's in de fik gestoken door rivaliserende drugsbendes. Die onderzoeken worden geleid door de federale gerechtelijke politie.





Volgens betrouwbare bron is de eigenaar van de uitgebrande auto echter een Pakistaanse zakenman.





De man heeft verschillende kledingzaken, onder andere in Sint-Niklaas. Daar ging ook al eens een wagen van de man in de vlammen op. De verdenkingen voor de autobranden gaan eerder in de richting van een ontevreden personeelslid.





Het onderzoek in deze zaak wordt gedaan door de lokale recherche van politiezone Hekla. (NBA/PLA)