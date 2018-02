Protest tegen nieuwe verbrandingsoven 19 februari 2018

De milieuraad voert samen met Natuurpunt Aartselaar een actie tegen de plannen voor een nieuwe ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk. ISVAG wil een nieuwe en veel meer grootschalige oven bouwen met een verbrandingscapaciteit van 190.000 ton per jaar. De milieuraad en Natuurpunt zien dat allesbehalve zitten en roepen de inwoners op om massaal bezwaarschriften in te dienen. "Al sinds 1978 worden wij geconfronteerd met de voor onze gezondheid schadelijke rookgassen van de ISVAG-oven, die gelegen is op de grens met onze gemeente", luidt het. "Binnen een straal van twee kilometer rondom de oven, het zogenaamde 'fallout-gebied', wonen en werken er alleen al in Aartselaar meer dan 10.000 mensen. Het is belangrijk dat we protesteren tegen deze nieuwe aanval op onze gezondheid en dat we binnen de termijn van het openbaar onderzoek, dat loopt tot 11 maart, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen."





Je kan meer info, evenals een ontwerp van een bezwaarschrift, vinden op de website www.mina-aartselaar.info/isvag. (BCOR)