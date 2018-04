Proeverij met sterke dranken bij Albo Drinks 18 april 2018

Drankenhandel Albo Drinks pakt op vrijdag 20 april uit met een 'Gin and spirits tasting'. Van 16 tot 22 uur kan je in de zaak in de Kontichsesteenweg terecht om te proeven van verschillende gins en andere sterke dranken, zoals wodka, rum en whisky. Een dj komt voor de nodige sfeer zorgen en een foodtruck komt de hongerige magen stillen. "De voorbije twee jaar hebben we telkens met groot succes een 'Gin Sunday' georganiseerd, maar deze keer wilden we wat anders aanpakken en ook andere sterke dranken in de kijker zetten." (BCOR)