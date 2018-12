Procureur eist 5 jaar cel: “Die man stichtte brand en ging daarna zijn ex met zoutzuur bedreigen”

BJS

14 december 2018

13u18 0

Het openbaar ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen Zlatko L. (49) uit Deurne. Hij zou met molotovcocktails in Aartselaar brand hebben gesticht, waarna hij naar Schilde reed om zijn ex met zoutzuur te bedreigen. “Deze man is een gevaar voor de maatschappij. Hij hoort thuis in de gevangenis”, fulmineerde de procureur.

De feiten gebeurden op 23 november 2017. De politie kreeg toen ’s morgens een paniekerig telefoontje van een kapster uit Schilde die zich op het toilet had opgesloten. Haar ex, beklaagde Zlatko L., was even voordien de zaak met een emmer (later zou blijken er een mengsel van zoutzuur en water in zat, red.) binnengekomen. Hij wilde praten maar verloor al snel zijn zelfbeheersing en deelde klappen uit. De man kon na de feiten worden opgepakt in een naburig bankkantoor. De emmer met zoutzuur – die hij gelukkig nooit gebruikte – had hij proberen te verstoppen.

Volgens het openbaar ministerie was Zlatko L. op die bewuste 23 november 2017 een lijstje aan het afwerken van mensen die hem ooit tekort hadden gedaan. Zo wordt hij ook verdacht van opzettelijke brandstichting in de James Ensorlaan in Aartselaar, enkele uren voor het incident in Schilde. Daar brandde een peperdure Porsche Cayenne én een garagepoort uit. Het vuur was aangestoken met molotovcocktails.

In de woning waren op het ogenblik van de brandstichting een koppel en twee minderjarige kinderen aanwezig. Zlatko L. zou met het gezin in de clinch hebben gelegen omdat hij als aannemer werken slecht zou hebben uitgevoerd.

Zlatko L. geeft de feiten ten aanzien van zijn ex toe. “Mijn cliënt had haar voor de tweede maal op overspel betrapt. Zijn stoppen zijn doorgeslagen”, pleitte de advocaat die de rechtbank om begrip vroeg voor de persoonlijke situatie van zijn cliënt. De brandstichting, waarbij gelukkig niemand gewond raakte, ontkent L. in alle talen. “Welk motief had hij om in Aartselaar brand te gaan stichten? Ik zie het niet.”

Vonnis op 11 januari.