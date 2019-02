Prinsenaanstelling, kroegentocht en stoet: Aartselaar maakt zich op voor onvergetelijk carnavalsweekend Ben Conaerts

19 februari 2019

15u16 1 Aartselaar Alaaf, alaaf! Komend weekend staat Aartselaar helemaal in het teken van carnaval. Vrijdag wordt met Marco I de nieuwe Prins Carnaval aangesteld, zondag trekt de carnavalsstoet door de dorpsstraten.

Carnaval leeft in Aartselaar. Sinds 1984 organiseert de Snorrenclub de bekende carnavalsstoet eind februari. Ook dit jaar showen de carnavalsverenigingen met veel plezier hun kleurrijk versierde praalwagens aan het Aartselaarse publiek. “Er zullen 29 groepen te bewonderen zijn tijdens de stoet”, zegt Luc Ceulemans, voorzitter van de Snorrenclub. “We hebben dit jaar alweer enkele groepen moeten teleurstellen. Elke groep kost geld, dus we moeten zien dat we rondkomen met ons budget.”

Onder de aanwezige groepen bevinden zich de Antwerpse Snorrenclub, de Postfluiters uit Ruisbroek, de Bierpruvers uit Ekeren, Karnamor uit Mortsel, Kastel 250 uit Hamme, de Snott-e-bellen uit Vilvoorde en Meuge me wok is uit het Nederlandse Putte. Lokale vertegenwoordiging is er van De Stannewieken, ’t Gevolg, de Xaverianen, Open Vld en het Vice Festival. “Met het bekende showkorps WIK uit Oostende hebben we bovendien een mooie afsluiter kunnen strikken”, zegt Ceulemans.

Voor Marc Van Dingenen uit Antwerpen wordt het sowieso een onvergetelijke editie. Hij mag als Prins Marco I de scepter zwaaien over de stoet en wordt mee het uithangbord van het carnavalsfeest. “Ik kijk er al weken naar uit”, glimlacht hij. “Het gaat een schitterend weekend worden. Ik ben al lang in de ban van carnaval, maar de laatste vijf jaar is de carnavalsmicrobe bij mij alleen maar groter geworden. Ik vind het prachtig hoe je je tijdens carnaval allerlei zottigheden kan veroorloven waarvoor je anders scheef bekeken zou worden.”

Voormalig ATV-nieuwsanker Marc Fransen is zondag ook van de partij, zij het niet langer als presentator van de stoet. “Marc geeft dit jaar de presentatiemicro door aan Paul Van Hal en Prins Crockske I. Hij is wel voorzitter van de jury die die mooiste carnavalsgroep moet kiezen”, legt Luc Ceulemans uit.

Het carnavalsweekend start op vrijdag 22 februari met de aanstelling van Prins Marco I. Hij ontvangt uit handen van burgemeester Sophie De Wit (N-VA) de sleutel van de gemeente. Op zaterdag 23 februari houden de Aartselaarse carnavalisten ’s middags een kroegentocht in het dorp. ’s Avonds zorgen De Stannewieken een spetterende feestavond in PC Wolffaertshof. Vanaf 19 uur kan je daar terecht voor optredens van Steve Tielens en dansgroep Mara Valha Brazil. De toegang is gratis.

Op zondag 24 februari kan om 14.30 uur de 36ste carnavalsstoet van start gaan. De stoet start aan de Oever en gaat van daaruit naar de Reetsesteenweg, Kapellestraat, Jan Davidlaan, Sint Leonardusstraat, Kapellestraat, Lindelei, Antoon Van Brabantstraat, Baron van Ertbornstraat, Hoevelei, Vrijheidsstraat, Guido Gezellestraat, Laar en Leon Gilliotlaan. In al deze straten geldt vanaf 12 uur een parkeerverbod. Het Laar is verkeers- en parkeervrij vanaf 10 uur.