Prins Carnaval trouwt met zijn prinses 24 februari 2018

02u52 0 Aartselaar Uniek moment in het gemeentehuis gisterenavond. Patrick Nauwelaers en Carine Hellemans (beiden 49) werden niet alleen aangesteld als Prins en Prinses Carnaval, meteen daarna trad het koppel ook samen in het huwelijk.

Dubbel feest dus voor Morris I en Carine I, die elkaar het jawoord gaven in een opvallende blauwe carnavalsoutfit. "We hebben gekozen voor de kleuren van Aartselaar", glundert Patrick. "We hebben beiden al te veel watertjes doorzwommen om nog in het wit te trouwen. Voor mijn bruid is dit haar tweede huwelijk, voor mij het derde. Maar je weet wat ze zeggen, hé? Derde keer, goede keer!" (lacht)





Na het huwelijk werd het feest voortgezet in CC 't Aambeeld, waar de genodigden werden vergast op een heus carnavalsbal met live muziek. Vandaag wacht het bruidspaar alweer een drukke dag, met om 14.30 uur een kroegentocht door het dorp en om 19 uur een carnavalsbal in PC 't Wolffaertshof. Morgen krijgen Morris I en Carine I dan een ereplaats in de jaarlijkse carnavalsstoet, die om 14.30 uur van start gaat. "We zijn helemaal achteraan in de stoet te vinden, volgens de oude traditie dus", zegt Patrick. "We hebben een praalwagen in de vorm van een kasteel, die we delen met enkele oud-Prinsen en -Prinsessen. Het gaat sowieso onvergetelijk worden."





(BCOR)