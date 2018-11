Politiewagen over de kop na botsing met auto Patrick Lefelon

29 november 2018

20u18 17 Aartselaar Een politiewagen is vanavond over de kop gegaan na een botsing met een personenwagen op het kruispunt van de A12 met de Leugstraat in Aartselaar. De Volvo van de politie werd in de flank gegrepen toen een vrouw afsloeg, waarna de wagen over de kop ging.

Commissaris Dirk Fonteyne van politiezone Hekla: “De politiewagen ging over de kop en kwam tot stilstand tegen een paal aan het tankstation Q8. In de wagen zat één politieman. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de dame in het andere voertuig is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geen van beiden is in levensgevaar.” Het slachtoffer in de burgerauto is een 51-jarige vrouw uit Leuven.



De wagen van politiezone Rupel was samen met twee combi’s op weg naar een dringende opdracht in Hemiksem. De snelste weg ging over de A12 en dan via de Boomsesteenweg oversteken langs de Helststraat richting Hemiksem. De drie politiewagens reden op alarm en hadden hun sirenes aan. Rond 19.30 uur ging het ter hoogte van kledingzaak SKM mis.

Commissaris Dirk Fonteyne: “De vrouwelijke bestuurder had niet door dat de politiewagens op dezelfde rijbaan reden als zij en maakte nietsvermoedend een manoeuvre. Slechts één politiewagen werd geraakt, de twee combi’s zijn niet betrokken in het ongeval.”



Door het ongeval is de zijrijbaan van de A12 in de richting van Antwerpen voorlopig afgesloten. De twee betrokken voertuigen zijn total loss en moeten getakeld worden.