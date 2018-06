Personeel Switch kruipt in rol blinde klant APPLEVERDELER LEERT MEDEWERKERS OMGAAN MET SLECHTZIENDEN BEN CONAERTS

27 juni 2018

02u44 0 Aartselaar Appleverdeler Switch zal al haar 153 bedienden trainen om blinden en slechtzienden beter van dienst te kunnen zijn. Gisteren vond in de winkel in Aartselaar alvast de eerste personeelstraining plaats.

Hoe moet je een klant bedienen met een visuele beperking? Maar al te vaak moeten winkelbedienden op die vraag het antwoord schuldig blijven en botsen ze dus daarbij op problemen. Daar wil Appleverdeler Switch iets aan doen en dus verplicht de IT-keten al haar 153 medewerkers een training te volgen die hen leert omgaan met blinden en slechtzienden. In de training zullen de medewerkers van Switch niet alleen leren hoe ze deze mensen kunnen begeleiden in de winkel, maar ook welke functies hun producten bevatten die relevant zijn voor mensen met een visuele beperking.





"De Appleproducten zijn standaard toegankelijk voor blinden of slechtzienden", zegt Jim Meerbergen, Learning & Development Coördinator van Switch. "Maar onze medewerkers zijn niet altijd op de hoogte hoe ze deze mensen optimaal van dienst kunnen zijn. Ze weten uiteraard wel hoe je met een iPhone moet omgaan, maar kennen vaak niet alle functies die erin verscholen zitten voor blinden en slechtzienden. Zo kan een iPhone dicteren wat je als slechtziende aan het typen bent en je daarbij wijzen op fouten. Of kan je met een brailleleesregel de Appletoestellen gebruiken zonder dat je moet kijken."





Gisteren namen in de Switchwinkel in Aartselaar alvast acht cursisten aan de eerste trainingssessie deel. Zij leerden hoe iemand met een visuele beperking de Appleproducten kan gebruiken en hoe het is om als blinde of slechtziende door het leven te moeten gaan. "Ik vond de training heel nuttig", reageert Vincent de Bouvre, winkelmedewerker in Switch Antwerpen. "Ik heb zelf regelmatig te maken met een blinde of slechtziende klant en ik merk dat het moeilijk is om die mensen een visueel product te verkopen. Eigenlijk verdient het respect dat zij ondanks hun beperking toch een iPad, iPhone of een Mac willen gebruiken. Dan is het maar normaal dat we ons best doen om hen daarbij zo goed mogelijk bij te staan."





Bijzonder grote groep

Om de training in goede banen te leiden, werd een beroep gedaan op Jeroen Baldewijns van blindenorganisatie Licht en Liefde.





"In België wonen naar schatting 240.000 mensen met een visuele handicap", zegt Jan de Smedt, netwerkdirecteur van Licht en Liefde. "Dat is een bijzonder grote groep. Het lijkt ons dan ook niet meer dan normaal dat een goede dienstverlening voor blinden deel uitmaakt van het normale aanbod. Daarom willen we zaakvoerders aanmoedigen om hun personeel trainingen te laten volgen. We zijn blij dat Switch de eerste Belgische onderneming is die deze stap zet."