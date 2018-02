Pas getrouwd prinsenpaar geniet van stoet 26 februari 2018

02u33 0

In Aartselaar trok de traditionele carnavalsstoet gisteren voor de 35ste keer door de straten. Door het ijskoude weer was er misschien net iets minder volk op de been dan andere jaren, maar dat lieten de 27 carnavalsgroepen en de aanwezigen langs de kant van de weg niet aan hun hart komen. In zekere zin was het zelfs een historische stoet, want voor het eerst werd een prinsenpaar aangesteld. Prins Moris en prinses Carine vormen zelfs een echt koppel. Meer nog: vrijdag stapten de twee in het huwelijksbootje. Zo werd het een onvergetelijk weekend voor het kersverse echtpaar. (KDC)