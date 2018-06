Parkeerwachters moeten blauwe zone handhaven 23 juni 2018

De blauwe zone op het Laar, de Kapellestraat en de parking van 't Kapellehof zal binnenkort worden gecontroleerd door parkeerwachters. Wie zijn parkeerschijf niet legt of langer dan twee uur parkeert, riskeert een boete van 25 euro. Daarmee wil het gemeentebestuur het aantal langparkeerders in het centrum terugdringen.





"Uit een parkeeronderzoek bleek dat 1 op de 5 parkeerplaatsen in ons centrum ingenomen wordt door langparkeerders, terwijl daar andere parkings voor dienen. Door een firma met parkeerwachters onze blauwe zone te laten controleren, willen we ook die parkeerplaatsen terug in roulatie krijgen", legt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA).





Voor alle duidelijkheid: parkeren in het Aartselaarse centrum is en blijft gratis. Alleen riskeren parkeerders op het Laar, de Kapellestraat en de parking van 't Kapellehof een boete van 25 euro als ze hun parkeerschijf niet leggen of langer dan twee uur parkeren. De maatregel gaat in op 15 juli, maar de controlerende firma zal voordien al sensibiliseren en de lokale middenstand informeren. Langer parkeren kan nog steeds op de parkings rond het centrum, zoals de parking van het cultureel centrum. (BCOR)