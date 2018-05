Pannenkoekenslag voor Kom Op Tegen Kanker 23 mei 2018

02u48 0

De jongeren van Open Vld Aartselaar kunnen 120 euro overhandigen aan Kom Op Tegen Kanker. Dat bedrag hebben ze ingezameld met een pannenkoekenbak in de Entrez. "We vonden het belangrijk om Kom Op Tegen Kanker te steunen", zeggen initiatiefnemers Sacha Sijmons, Anja Derijck en Jorn Verbeeck van Open Vld. "Dit is een goed doel dat bij vele mensen nauw aan het hart ligt. Door het goede weer kwamen tientallen mensen genieten van versgebakken pannenkoeken. We zijn trots dat we daarmee een cheque van 120 euro kunnen schenken." (BCOR)