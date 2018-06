Oud bedrijfsgebouw wordt omgetoverd tot 9 sociale appartementen 04 juni 2018

02u34 0 Aartselaar Aan de Antwerpsesteenweg 38 in Aartselaar is sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning gestart met de herbestemming van het oude bedrijfsgebouw van Punta Linea.

Het gebouw wordt gerenoveerd en omgevormd tot negen sociale appartementen. In mei 2019 moeten de werken klaar zijn, zodat de nieuwe bewoners kort nadien hun intrek kunnen nemen. "Met dit project creëren we 9 nieuwe woningen zonder bomen te kappen of bijkomende percelen aan te snijden", zegt Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning. "De plannen lagen al vast sinds 2013."





95 sociale woningen

"De gemeente wil 95 sociale huurwoningen klaar hebben tegen 2023", zegt schepen van Woonbeleid Willy Hameau (sp.a). "Er zijn nog onder meer projecten op komst aan de Beukenhoflaan, de Emiel Hullebroeklaan en de August De Boecklaan." (BCOR)