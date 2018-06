Oppositie pleit voor bewonerskaarten in blauwe zone 28 juni 2018

02u39 0 Aartselaar Vanaf midden juli komen er meer controles in de blauwe zone. Zo wil de stad het aantal langparkeerders terugdringen. Oppositiepartijen NAP en Open Vld vragen om bewonerskaarten uit te delen aan wie in de blauwe zone.

Parkeren in de blauwe zone kan gratis gedurende maximum twee uren met een parkeerschijf. Wie er langer staat, riskeert een boete van 25 euro. Extra controles moeten de pakkans vergroten en het aantal langparkeerders terugdringen, maar oppositiepartijen NAP en Open Vld zijn niet volledig overtuigd. "Inwoners die in de blauwe zone wonen, gaan hun wagen elders moeten parkeren om aan deze boetes te ontsnappen", zegt Glenn Anné (Open Vld). "Het probleem wordt dus verschoven naar de omliggende straten. Met de invoering van bewonerskaarten hadden we onze inwoners tegemoet kunnen komen."





Maar dat ziet schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) niet zitten. "Want dan zullen er net meer langparkeerders zijn en bereiken we dus het tegenovergestelde effect. We gaan de situatie sowieso evalueren." (BCOR)