Openbaar onderzoek naar nieuwe ISVAG-oven van start Ben Conaerts

19 november 2018

15u38 1 Aartselaar Afvalbedrijf ISVAG heeft een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van de nieuwe verbrandingsoven in Wilrijk. De Aartselaarse milieuraad roept alvast op om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen.

Nadat eerder dit jaar al de exploitatievergunning van de huidige oven werd verlengd, heeft ISVAG nu een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe oven. Het openbaar onderzoek met betrekking tot de aanvraag is vorige week gestart en loopt nog tot en met 9 december 2018. Voor de Aartselaarse MINA-raad – de milieuraad – is het opnieuw de kans om haar bezwaren kenbaar te maken.

“ISVAG confronteert ons met een schouwpijp van 100 meter hoog, 40 meter hoger dan de huidige”, zegt Ronny Verelst, voorzitter van de milieuraad. “Die schouwpijp wordt geschrankt tegen een megalomaan gebouw van 67 meter hoog. Bovendien zijn er de schadelijke effecten op luchtkwaliteit, water, bodem, biodiversiteit en mobiliteit. Als de huidige oven 150.000 ton afval per jaar verbrandt en de nieuwe oven 190.000 ton zal verbranden, gaat dat een enorme impact hebben.”

Eerder dit jaar werd door meer dan 1.600 mensen een bezwaarschrift ingediend tegen de hervergunning van de bestaande oven. De milieuraad hoopt dat er ook nu weer massaal in de pen wordt gekropen. “Alle argumenten die toen werden aangevoerd in het bezwaarschrift, blijven uiteraard onverminderd gelden”, zegt Verelst. “We zijn momenteel volop bezig met het uitwerken van een nieuw modelbezwaarschrift dat binnenkort op onze website te vinden zal zijn.”

Eens het openbaar onderzoek is afgerond, komen de adviezen van de betrokken administraties, die ten slotte worden gebundeld in één advies voor Vlaams minister van Omgeving en Milieu Joke Schauvliege (CD&V). Zij neemt uiterlijk in maart 2019 een beslissing over de vergunning van de nieuwe verbrandingsoven.

Meer info is te vinden op de website www.mina-aartselaar.info.