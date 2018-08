Open Vld strikt prinses carnaval 17 augustus 2018

Carine Hellemans (50), prinses carnaval 2018 in Aartselaar, stapt in de politiek. Ze krijgt een plaats op de kandidatenlijst van Open Vld.





Carine werkt als verpleegkundige in WZC Zonnewende en is moeder van twee volwassen dochters. Eerder dit jaar zorgde ze samen met Patrick Nauwelaers voor een unicum in de geschiedenis van het Aartselaarse carnaval. Niet alleen vormden ze samen het allereerste prinsenkoppel, ze traden de dag van hun aanstelling ook nog eens in het huwelijksbootje. In oktober neemt prinses Carina voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en staat ze op de negentiende plaats op de Open Vld-lijst.





"Met mijn job als verpleegkundige en met de toenemende vergrijzing in Aartselaar wil ik me graag inzetten voor de senioren in onze gemeente", zegt Carine Hellemans. Lijsttrekker Glenn Anné (Open Vld) heeft vertrouwen in de nieuwkomer. "Met haar vlotte babbel is Carine in de wieg gelegd om aan politiek te doen." (BCOR)