Open Vld speelt Glenn Anné uit als lijsttrekker 05 juli 2018

Open Vld speelt oppositieraadslid Glenn Anné (43) uit als lijsttrekker. Het is de eerste keer dat hij de liberale kieslijst trekt en het opzet is duidelijk: met Open Vld, na zes jaar oppositie, opnieuw een plaats veroveren in de meerderheid. Cristel Bal, voorzitster van de lokale handelaarsvereniging ATA, zal de tweede plaats op de kieslijst bekleden. Voormalig schepen Nadine Francus wordt lijstduwer, terwijl met Rudy Van Onckelen een andere ex-schepen haar net voorafgaat.





De voorbije maanden heeft Open Vld tal van huisbezoeken afgelegd om haar verkiezingsprogramma te kunnen opstellen. Belangrijkste aandachtspunten worden onder meer betere voet- en fietspaden, de aanpak van het kruispunt Pierstraat-Reetsesteenweg, de invoering van bewonerskaarten en het behoud van de lage belastingen. De partij wil ook meer inspraak bieden aan de Aartselarenaar. "We willen voluit de kaart trekken van een burgerbegroting, waarbij onze inwoners zelf deels kunnen beslissen wat er met hun belastinggeld zal gebeuren. Nu wordt er te veel boven de hoofden van de inwoners beslist", vindt Anné. (BCOR)