Open Vld schenkt 500 euro aan 'For the future of Ilse' 30 januari 2018

02u28 0

De Aartselaarse afdeling van Open Vld heeft 500 euro geschonken aan 'For the future of Ilse'. Dat is een initiatief dat door tientallen vrienden en sympathisanten op poten werd gezet om Ilse Vandamme te ondersteunen.





Ilse werd in maart vorig jaar geveld door een agressieve streptokokkenbacterie en moest haar beide onderbenen laten amputeren. Met de cheque van 500 euro hoopt Open Vld Ilse, haar partner Gert en hun twee kindjes een hart onder de riem te steken. Het bedrag is een deel van de opbrengst van 'Night of the Blues', een diner met optreden dat vorig jaar in oktober plaatsvond.





(BCOR)