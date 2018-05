Open Vld-jongeren organiseren ontbijtactie 30 mei 2018

Na hun pannenkoekenbak ten voordele van Kom Op Tegen Kanker organiseren de jongeren van Open Vld Aartselaar een nieuw evenement. Deze keer pakken Anja Derijck, Jorn Verbeeck en Sacha Sijmons uit met een ontbijt aan huis op zondag 1 juli. "Daarmee willen we onze inwoners eens goed verwennen op een luie zondagochtend", klinkt het. "Je kan zelf bepalen om hoe laat we het ontbijt komen leveren." Een ontbijt kost 8 euro en kan nog tot vrijdag 22 juni worden gereserveerd via anja.derijck@hotmail.com. (BCOR)