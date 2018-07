Ook op krukken kan je voetballen STIJN CHAVES DAGUILAR HOOPT AMP FOOTBALL TE PROMOTEN BEN CONAERTS

10 juli 2018

02u32 0 Aartselaar Stijn Chaves Daguilar (43) is al vier jaar voorzitter van Amp Football Belgium, de nationale voetbalploeg voor spelers met een amputatie. "Of ze nu een arm of een been missen, het voetbal doet hen helemaal openbloeien", zegt hij. De Aartselarenaar werd zopas door de gemeente gehuldigd als 'verdienstelijke inwoner'.

Terwijl de Rode Duivels hoge ogen gooien in Rusland, timmert Amp Football Belgium nog volop aan de weg. Akkoord, het is misschien een vreemd zicht om voetballers met krukken over het veld te zien bewegen. Maar wie verder kijkt, ziet al snel waar het écht om draait: vriendschap, samenhorigheid en spelvreugde. "Onze nationale ploeg telt op dit ogenblik veertien spelers", zegt voorzitter Stijn Chaves Daguilar. "Al onze veldspelers hebben een amputatie aan het been ondergaan, terwijl onze doelmannen een amputatie hebben aan de arm. Het zijn eigenlijk allemaal gelijkgestemde zielen, ook al hebben ze een verschillende achtergrond. Voor veel van onze spelers versterkt Amp Football hun gevoel van eigenwaarde. Ze zijn fier dat ze ondanks hun amputatie voetbal kunnen spelen en bloeien helemaal open. Een van onze jongens durfde vroeger niet op krukken naar buiten te komen. Sinds hij Amp Football speelt, is dat helemaal veranderd."





Doelman

Stijn is niet alleen voorzitter, hij maakt ook deel uit van de ploeg: hij is doelman. "Op mijn twaalfde heb ik een ongeluk gehad bij de beenhouwer", vertelt hij. "Mijn rechteronderarm moest daardoor worden geamputeerd. Ik heb de draad snel weer opgepikt en ben blijven sporten, mét valide sporters. Ik heb een aantal jaar volleybal en voetbal gecombineerd, om uiteindelijk definitief voor het voetbal te kiezen. Tot mijn 26ste heb ik op een competitief niveau voetbal gespeeld. Van mijn amputatie heb ik nauwelijks hinder als ik op het veld sta. Toen in 2012 Amp Football Belgium werd opgericht, ben ik als een van de eerste mensen benaderd om er mee mijn schouders onder te zetten."





Chauffeur

De Aartselarenaar steekt heel wat tijd in het Amp Football. Hij pept zijn spelers op, biedt hen een luisterend oor en als een van hen niet op de tweewekelijkse training in Tubeke geraakt, speelt hij met plezier voor chauffeur. Voor zijn inspanningen werd Stijn het afgelopen weekend door de gemeente gehuldigd als 'verdienstelijke inwoner'. "Dat doet toch iets met me, zo in de bloemetjes worden gezet", glimlacht hij. "Ik hoop dat het wat extra publiciteit voor het Amp Football met zich meebrengt. Want we kunnen zeker nog nieuw bloed gebruiken om het team te laten groeien. In oktober wacht ons een tornooi met de nationale ploegen van Nederland en Duitsland. Dat wordt een weekendje waar we nu al naar uitkijken. En wees maar zeker: de drive om te winnen is bij ons even aanwezig als bij de Rode Duivels."





Meer informatie vind je op www.ampfootballbelgium.com.