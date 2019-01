Ook grootouders voeren actie voor het klimaat Ben Conaerts

29 januari 2019

16u04 1 Aartselaar Niet alleen de scholieren trekken aan de alarmbel voor het klimaat, ook hun grootouders vinden het tijd voor actie. Leonce Dekeyser (69) en Angela Scholiers (70), lid van de kersverse vereniging ‘Grootouders voor het klimaat’, willen zoveel mogelijk generatiegenoten mee op de kar krijgen en houden op vrijdag 1 februari een actie op de wekelijkse markt in Aartselaar.

De voorbije weken waren het vooral de jongeren die onder de noemer ‘Youth for Climate’ de aandacht opeisten met hun klimaatbetogingen. Maar ook grootouders als Leonce Dekeyser en Angela Scholiers uit Aartselaar willen hun bezorgdheid uiten over de toestand van ons klimaat. Zij zijn lid van de vereniging ‘Grootouders voor het klimaat’, die vorige vrijdag boven de doopvont werd gehouden, en hopen samen met de jongeren de druk op de politiek te kunnen verhogen.

Flyers uitdelen

“‘Grootouders voor het Klimaat’ is ontstaan uit Groen Plus, maar we willen zo snel mogelijk uitgroeien tot een pluralistische, politiek neutrale vzw waar niet naast kan gekeken worden. Om ons wat meer kenbaar te maken, organiseren we vrijdag, op de wekelijkse markt in Aartselaar, een actie. Met een tiental grootouders gaan we van 10 tot 12 uur flyers uitdelen en vragen om ons manifest te ondertekenen. Daarin roepen we alle politici op om een lucht- en klimaatbeleid te ontwikkelen dat een leefbare wereld voor onze kleinkinderen waarborgt.”

High fives

De voorbije drie donderdagen waren Leonce en Angela samen met andere klimaatoma’s en -opa’s ook telkens aanwezig op de betoging in Brussel om ‘Youth for Climate’ te steunen. “Ik ben zelf leerkracht geweest, maar ik heb nooit zo veel ‘high fives’ gekregen als daar”, lacht Leonce. “Als ik nog voor de klas stond, zou ik mijn leerlingen zeker hebben aangemoedigd om naar Brussel af te zakken. Zelfs op een schooldag, ja. Precies dat zorgt ervoor dat hun stem nu zo luid en duidelijk gehoord wordt. Een actie buiten de schooluren zou nooit hetzelfde effect hebben gehad.”