Ontgraving van urne wordt goedkoper 02 juli 2018

Het tarief voor de ontgraving van een urne uit een columbarium of urneveld is op vraag van raadslid Paula De Leeuw (N-VA) 550 euro goedkoper geworden. Voor de ontgraving van een urne betaal je voortaan 200 euro. Voordien bedroeg de ontgravingstaks 750 euro per ontgraving, onafhankelijk of het om een urne dan wel om stoffelijk overschot ging. "Nochtans is de arbeidsintensiteit en de administratie bij de opgraving van een urne veel beperkter", zegt De Leeuw. De gemeenteraad ging akkoord om het tarief aan te passen. (BCOR)