Ongeval A12: Gezin crasht op weg naar zee 17 juli 2018

Op het kruispunt van de A12 met de Guido Gezellestraat in Aartselaar is gisteren een verkeersongeval gebeurd. Er waren drie personenwagens betrokken bij het accident.





Een gezin met twee jonge kinderen, dat onderweg was naar de zee, botste met een andere wagen. Er vielen geen gewonden, maar twee betrokkenen raakten in shock.





Het is niet duidelijk wat het aandeel van de derde betrokken wagen in het ongeval was. Door de takeldiensten ontstond er veel file op de A12 richting Antwerpen. Er gebeuren heel wat ongevallen op het stuk A12 tussen Wilrijk en Aartselaar. De Vlaamse overheid zal de snelweg laten ingraven in Aartselaar om de veiligheid te verbeteren.





(BSB)