Ondanks absolute meerderheid: N-VA laat Groen niet vallen Ben Conaerts

20 november 2018

14u10 0 Aartselaar De kogel is door de kerk: N-VA en Groen gaan ook in de volgende legislatuur samen besturen. Opvallend, want N-VA behaalde met 45,5 procent van de stemmen en 13 op de 23 zetels een ruime absolute meerderheid. “Groen is van in het begin een goede match gebleken”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd de lokale politiek door de Aartselaarse kiezers flink hertekend. Met 45,8% van de stemmen behaalde N-VA, de partij van burgemeester Sophie De Wit, 13 op de 23 zetels, goed voor een ruime absolute meerderheid. Na de kiesuitslag besloot N-VA echter om de komende bestuursperiode bij voorkeur nog met een extra partij te besturen. Gesprekken met verschillende potentiële partners werden aangeknoopt en het N-VA-bestuur hakt nu de knoop door: Groen is de voorkeurspartner waarmee een bestuursakkoord zal worden afgesloten.

Goede match

“De keuze voor Groen is een positieve keuze”, zegt Sophie De Wit. “De afgelopen zes jaar hebben N-VA en Groen zeer goed en vlot samengewerkt. Wat op nationaal niveau misschien een rare combinatie is, is in Aartselaar van in het begin een goede match gebleken. De kiezer heeft beide partijen afgelopen verkiezingen daar ook voor beloond. N-VA behaalde drie zetels winst, terwijl Groen op eigen kracht – na stopzetting met het kartel met sp.a - twee zetels behaalde. De kracht van verandering is in Aartselaar duidelijk gebleken met deze coalitie en de kiezer heeft dat erkend. Onder het motto ‘never change a winning team’ is het logisch dat we deze coalitie verderzetten. Beide partijen vertegenwoordigen 15 van de 23 zetels in de toekomstige gemeenteraad, een ruime meerderheid.”

Voorzitter en huidig Groen-schepen René Lauwers is verheugd dat de goede samenwerking blijft bestaan. “We hebben zes jaar uitstekend samen bestuurd, in goede verstandhouding en alle vertrouwen. We hebben het programma van de N-VA goed geanalyseerd en lezen vooral een continuïteit van het beleid en de verdere uitwerking van projecten die we samen al in gang hebben gezet. Het is dus logisch dat we ons beleid graag met hen verderzetten.”

Groene accenten

Nu de besturen van N-VA en Groen het licht op groen hebben gezet om met elkaar verder te besturen, zullen beide partijen werk maken van een bestuursakkoord. “Het N-VA-programma vormt daarvoor de basis, al zullen er wel een hoop groene accenten aan worden toegevoegd. Ook voor de N-VA zijn namelijk meer groen, een duurzame samenleving en gezonde lucht zeer belangrijk”, aldus De Wit en Lauwers.

N-VA en Groen verwachten al in december een bestuursakkoord te kunnen voorleggen aan de beide partijbesturen. Midden december duiden beide partijen dan de schepenen aan die de komende zes jaar samen invulling zullen geven aan dat bestuursakkoord. N-VA zal naast de burgemeester vier schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter leveren. Groen levert één schepen, die bevoegd zal zijn voor onder meer Leefmilieu, Openbaar Groen, Ontwikkelingssamenwerking en Markten. Vast staat wel al dat Sophie De Wit burgemeester blijft. Zij zal binnenkort reeds de eed afleggen bij de provinciegouverneur.