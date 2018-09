Omleiding voor Heikens rommelmarkt 07 september 2018

Op zondag 9 september is het Heikens rommelmarkt. Daardoor is de Oever tussen de Kleistraat en de Reetsesteenweg afgesloten van 6 tot 20 uur. Je kan de Kleistraat bereiken of verlaten via de Oever richting Kontich. (BCOR)