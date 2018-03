Oliva Trattoria opent de deuren 02 maart 2018

02u59 0 Aartselaar Het bekende restaurant 't Kiekeskot, op de hoek van de Hoevelei en de Boomsesteenweg, is overgenomen door Simon De Jaeger. De 22-jarige Mechelaar heeft het pand omgevormd tot Oliva Trattoria en kon gisteren voor de eerste keer de deuren opendoen.

Het is nog even wennen, maar op de plek waar vroeger jarenlang 't Kiekeskot was gevestigd, heeft nu Oliva Trattoria de deuren geopend. Daar kan je voortaan terecht voor het beste van wat de Italiaanse keuken te bieden heeft. "Ik heb mijn hart in en aan Italië verloren en laat me graag inspireren door de Italiaanse gastronomie", zegt kersvers zaakvoerder Simon De Jaeger. "Je kan bij ons genieten van uiteenlopende pastagerechten als ravioli, canneloni, tortellini en penne. Verder vind je onder meer risotto, ossobucco en scaloppina. Italiaanse klassiekers dus, maar: geen pizza's. Daarvoor zijn er genoeg andere adressen."





Opvallend is de leeftijd van de zaakvoerder: hij is pas 22. "Het is de eerste keer dat ik een eigen zaak heb. Maar ik draai al enkele jaren mee in de horeca en het was altijd mijn droom om een eigen eethuis te kunnen openen. Ik ben blij dat het er nu al van is gekomen en hoop hier meteen een succes van te kunnen maken."





Alle informatie is te vinden op www.olivatrattoria.be. (BCOR)