OCMW-voorzitter: "Geen nood aan voedselbank bij ons"

Aartselaar heeft voorlopig geen nood aan een voedselbank. Dat antwoordde OCMW-voorzitter Hilde Heyman (N-VA) de afgelopen gemeenteraad op een vraag van oppositiepartij Vlaams Belang. "Onze gemeente is te klein om een voedselbank te realiseren", aldus Heyman, die er wel meteen aan toevoegde dat er al veel aandacht wordt besteed aan inwoners die in armoede moeten leven. "Vanuit het Sociaal Huis trachten we, in samenwerking met andere partners, zoals de scholen en de jeugdbewegingen, kwetsbare gezinnen te ondersteunen", aldus Heyman. "We bieden hen de mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen aan een sociaal tarief in onze cafetaria of thuis. Van de serviceclub van Aartselaar krijgen we ook goedgevulde voedingspakketten voor deze gezinnen. Aanvullend bieden we hen vanuit het socio-cultureel participatiefonds een cheque voor kleding of schoenen." (BCOR)